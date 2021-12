Sandra paga las consecuencias de su mentira en la Hoguera de las chicas

En ellas escuchaba a su chico diciendo que le encanta gustar a Diriany y a Jennifer al mismo tiempo. Zoe afirmaba: “ Este es mi novio, este es mi niño . Le encanta gustar, le encanta que dos chicas se peleen por él. Pero, lo que me molesta es que lo que le gusta de otras, es lo que no le gusta de mí”.

“Estoy a la espera de ver qué Alejandro me voy a encontrar. No entré a ‘La Isla de las Tentaciones para saber si quería o no a Alejandro, eso siempre lo he tenido claro, pero lo que sí necesito saber es si esa persona es la que va a seguir a mi lado o no”. Además tiene claro que hablar de sexo es algo natural en ella y no entiende el cabreo de Alejandro por eso.