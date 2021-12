Sandra y Darío viven su Hoguera de Confrontación: “Yo no te hago bien y tú a mí tampoco”

Tras conocerse la infidelidad de Sandra a Darío antes de participar en el programa, descubrimos que ambos lo sabían

Además, Darío pudo ver imágenes muy comprometidas de Sandra con Rubo

En su Hoguera de Confrontación, los dos asumen sus errores

Después de los últimos acontecimientos de las últimas semanas, por fin Darío y Sandra se han reencontrado en una Hoguera de Confrontación pedida por él y a la que ella no ha dudado en acudir. En capítulos anteriores conocíamos que ambos dos habían guardado un secreto: Sandra le habría sido infiel días antes de ir a ‘La Isla de las Tentaciones’ y los dos habrían decidido no contar nada.

Su reencuentro en La Hoguera

Tras ver las imágenes de Sandra dejándose llevar con Rubo, Darío decidía pedir una Hoguera de Confrontación a la que Sandra no puso impedimento para ir. Sandra llegaba cabizbaja y sin saber muy bien cómo actuar con Darío, pero en cuanto él le preguntó si le podía dar un beso, los dos se fundían en un abrazo de lo más tierno.

Antes de comenzar a ver las imágenes que el programa tenía preparadas para ellos, Darío le cogía de la mano y le comentaba que no esperaba que viniera así, llorando y arrepentida. Ella, por su parte le decía: “Es que lo he pasado muy mal”. Darío se rompía a llorar y Sandra le pedía que por favor parase. “No te he fallado en ningún momento”, repetía Dario.

De lo primero que se acordaban los dos era de su “hijo”, como decía Sandra. La mascota que ambos tienen en común y que Darío lleva una foto desde que comenzó la aventura: “Lo he tenido todos los días durmiendo bajo mi almohada”. Un momento muy tierno en el que recordaban a su gato.

Al terminar las primeras imágenes, Sandra no dudaba un segundo: “Lo primero que quiero hacer es pedirte perdón por todo porque no te lo mereces nada. Sabes todo lo que siento por ti. No siempre te he tratado como te mereces pero creo que tú tampoco lo has hecho conmigo”, reconocía.

Aunque también le pedía que reconociera sus errores, ya que ella sentía que no se había portado bien con ella. “Yo te puedo reconocer que ha habido momentos en los que mi actitud no ha sido la que debería de ser, pero no creo que eso sea un motivo de lo que has hecho”, contestaba él.

Los problemas en su relación

Sandra y Darío tenían que hacer frente a las imágenes en las que ella, en la tranquilidad de Villa Paraíso, comentaba algunos aspectos de su relación que a ella no le gustaban. Sandra reconocía que piensa lo que dice: “Tú no eres feliz conmigo, y me duele mucho decir esto, porque yo te quiero muchísimo. Pero yo no te hago bien, y que tú a mí tampoco”.

La decisión de Sandra y Darío