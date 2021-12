Darío y Sandra entraban a 'La isla de las tentaciones' para acabar con las dudas que tenían entre ellos en su relación y con un secreto, ella le había sido infiel pocos días antes de emprender la experiencia y decidieron no contar nada al programa, algo que terminó saliendo a la luz y que les ha puesto entre las cuerdas.

La hoguera de los chicos termina dejando roto a Darío, ve cómo su novia cae en la tentación con Rubo y no puede más, pide una confrontación con Sandra para poder hablar con ella y poder aclarar todo lo que está pasando. Sandra Barneda llega a la villa para comunicarle la decisión a Sandra y ella, muy nerviosa, se piensa si acudir o no a su cita con su chico.

Sandra, finalmente, decide ir a la hoguera y tener su encuentro con Darío. Él, muy cauto, le pregunta si le puede dar "dos besos", lo que termina con un emotivo abrazo entre ellos. Las lágrimas y los sentimientos brotan entre ellos. "Lo he pasado muy mal", le asegura Darío y ella le responde que ella también. Él confirma que no esperaba que ella llegase de esta forma a la hoguera y termina completamente roto en llanto. No te pierdas este momentazo.