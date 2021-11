En primer lugar, Sandra vio la cita que Darío había tenido con Miriam, una de las solteras, así como los acercamientos que ha tenido con sus compañeras en la villa. "Me parece que es su amiga. No le gusta. Esa chica no le gusta, lo sé. Cuando le gusta una chica no es así. Es más tímido, más cortado. Estaba un poco incómodo. Me ha dado esa sensación", reaccionó.