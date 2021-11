Para Tania, ella es "una mujer de los pies a la cabeza" que Alejandro no valora. Y que tal vez cuando lo haga sea demasiado tarde. Aun así no pudo evitar emocionarse. " Lloro pero de impotencia y me da pena porque le dije 'Mente fría'. Que iba a ver a una Tania divertida (...) Esa es la mujer con la que se supone que se quiere casar y que dice que no reconoce", explicó.

Para la participante, de cualquier manera lo que había hecho Alejandro era intolerable. "Está pasando justo lo que pensaba que iba a pasar. Ha visto que me lo he pasado bien (...) y es que ve eso y hace mucho más. Estoy muy decepcionada y dudo de si es el hombre que yo quiero tener en mi vida. No me lo creo. Juro que no me lo creo. Para mí ahora mismo no vale nada", confesó.