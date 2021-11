Rosario llegó al programa convencida de que nadie la iba a tentar

Rosario, sobre Suso: “Llevo sin conectar con nadie años y me da miedo”

La novia de Álvaro le confiesa a Sandra Barneda que se siente cada vez más cómoda con Suso

Rosario entró a ‘La isla de las tentaciones’ muy convencida de su relación y, sobre todo, de sí misma. Quería poner a prueba a Álvaro, pero estaba segura de que ella no iba a traicionar a su pareja. Pero en solo un día se le han roto todos los esquemas: ha conocido a Suso y ha empezado a sentir cosas que no se esperaba…

Rosario le dio su primera cita a Suso y su acercamiento se intensificó durante la fiesta en Villa Paraíso. Los dos se quedaron solos en la piscina y empezaron a tontear e incluso el soltero le pidió a Rosario que fuera clara con él. “Yo venía aquí con el rol de vengativa y aún no he visto que haya hecho nada y a mí me están pasando cosas. Tengo una lucha interna…”, respondió ella. Suso le preguntó si sus dudas venían por querer darle un beso y ella evitó responder jugando con el agua de la piscina.

“Tengo novio, estamos ahora muy bien y yo no me esperaba poder sentirme tan cómoda con un chico. Porque llevo sin conectar con nadie años y me da miedo”, reconoció Rosario. Para ella, Suso es una verdadera tentación y no un calentón.

Rosario le cuenta a Sandra Barneda qué está sintiendo

Rosario le contó a Sandra Barneda qué le está ocurriendo con Suso: “Tengo sentimientos encontrados. Yo vine aquí segurísima de que Álvaro por cualquier calentón iba a caer y a mí ningún chico me iba a provocar ningún tipo de sentimiento y me he encontrado con que con Suso me siento supercómoda y me da un poco de miedo”.

El acercamiento con Suso le ha permitido descubrir que su relación con Álvaro no iba tan bien como pensaba: “Estaba bastante descuidada, se habían perdido los detalles, el cariño y la comunicación sobre todo. El poder venir aquí y poder hablar y que me escuchen es algo tan básico… Para mí es mundo”. Además, reconoció que ya estaba cansada de pedirle a Álvaro que diera más en su relación de pareja.

El tonteo de Álvaro y Sabela

Álvaro también ha sentido atracción por una de las solteras. Aunque no le dio su primera cita, el novio de Rosario está cada día más cerca de Sabela. El tonteo es clarísimo: ella ha reconocido que le gusta él y Álvaro ya le ha contado a sus compañeros que le pone caliente. Además, durante un baño en el jacuzzi, hicieron saltar la luz de la tentación con el sexy bocado que la tentadora le dio al novio de Rosario en la espalda.

La hoguera de Rosario