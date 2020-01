Susana, Adelina y Andrea se enfrentan a su tercera hoguera en 'La isla de las tentaciones'

Las chicas han vivido una hoguera llena de emociones y lágrimas

Las chicas se han enfrentado a su tercera hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Susana ha reconocido que le molesta ver a Gonzalo con otras chicas y teniendo citas. "Si lo siente así prefiero que lo haga, no me hace gracia, pero bueno, yo estoy haciendo lo mismo y me tengo que aguantar", ha explicado.

Andrea no entiende porque Ismael ha querido tener una cita con Mimi. "No sé porque no es realmente él y le da una cita a Andreina. Él ya se muy tranquilo, no necesita a alguien que le aporte más paz todavía, se van a dormir. Me sorprende y me decepciona que le pueda gustar una chica como Adelina, con esa prepotencia y esa forma de ser".

Para Adelina el programa es cada vez duro. "Le echo mucho de menos pero estoy muy segura", deja claro.

La hoguera de los chicos

Gonzalo reconoce le molesta que Susana haya repetido cita con Lewis. "Veo complicidad, pero bueno, para eso estamos aquí. Mientras al final me elija a mí por mucha tentación que haya, me quedaré tranquilo para toda la vida". Por su parte, Jose no tiene nada que reprochar a su novia.