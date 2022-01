"Me duele mucho verlo así, pero viendo esto me doy cuenta de que solo es, 'yo', 'mi dolor', pero nunca ve más allá. Tiene poca autocrítica. Sé que yo no la tuve en la hoguera final, me faltó se más empática, pero yo necesitaba que dijese: 'tú te has equivocado, pero yo también'. No vi eso", comentaba apenada la canaria.