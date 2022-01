Tania se ha enfrentado a una dura hoguera en directo en el debate de ‘La isla de las tentaciones’. Hemos visto con ella las imágenes más complicadas de su paso por el programa y también el fin de su relación con Alejandro en la hoguera final . Ha contado que no tenía claro si romper con él o no, pero que su actitud allí se lo dejó claro. A pesar de todo, también ha asumido que cometió errores en su paso por el programa y ha hecho autocrítica.

Tania llegó a la hoguera sin tener muy claro si su relación con Alejandro iba a continuar o no. Las palabras que él dijo durante el programa en las que la atacaba y faltaba al respeto, según su parecer, se le quedaron grabadas. Estaba muy dolida y esperaba ver arrepentimiento por parte de su novio, pero no lo encontró: “Yo en ese momento no vi lo que necesitaba de Alejandro, un ‘te entiendo’, un ‘perdóname”.