El tenso enfrentamiento entre Carla y Fiama tras su beso con Manuel: "No me amenaces"

Manuel, el novio de Lucía, no tardó en caer rendido ante los encantos de Fiama , con quien protagonizó un torrido beso a escondidas de sus compañeros. Poco después, el gaditano se dio un beso con otra de las solteras , Stefany. Esto provocó el enfado de Carla, que no dudó en dejarle las cosas claras a la recién llegada.

"Me siento responsable, es mi amiga, la amo, la quiero muchísimo, se lo voy a decir", dijo. "No, no tranquila, si se lo voy a decir yo", aclaró Fiama. "Pero no vayas de súper sobrada", le pidió Carla. "No he ido en ningún momento de sobrada, simplemente soy clara con vosotras", aclaró ella.