En el tercer programa de 'La isla de las tentaciones', la luz de la tentación se activo siete veces en la villa de las chicas . Un festival de lametones y picos hicieron que la alarma auditiva y sonora avisara a las participantes que sus novios habían traspasado los límites que ellas aseguraron que no perdonarían.

Por si fuera poco, Manuel se convirtió en el primer participante del reality en caer en la tentación. ¡Y por partida doble! El 'Jesulín' de Puerto Real no tardó en hacer buenas migas con Fiama y aunque era la primera noche de la tentadora en República Dominicana, no puedo evitar tener más que palabras con ella. "Tú eres una hija de p*** buena, tú me vas a poner las cosas complicadas aquí", le aseguró a la exnovia de Álex Bueno.