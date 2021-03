Diego y Carla cayeron juntos en la tentación

Cuando finalizó el reality, Carla volvió con su ex

Stefany advirtió a Diego de las intenciones de Carla

En 'La isla de las tentaciones', Diego tuvo una relación muy especial con una de las solteras, Carla. Aunque entre los dos existía mucha química, el exnovio de Lola decidió marcharse solo de República Dominicana.

Una vez en España, la soltera volvió con su exnovio y pidió al novio de Lola que no le escribiera "por respeto". El abogado y la influencer han vuelto a verse las caras en 'El debate de las tentaciones' protagonizando un tenso reencuentro.

Carla ha entrado en plató muy molesta y ha explicado el por qué de su enfado con Diego. "Lo que paso en la isla fue de verdad, pero cuando volví a Barcelona sentí la necesidad de volver con una ex pareja. Le dije que no me escribiera, lo entendió por respeto y cuando volvimos a hablar, teníamos otra vez buen rollo. Quedamos este fin de semana y no he sentido que tuviera ningún tipo de interés. Ni un cómo te va, ni nada. Me desviaba la mirada. Intentaba tener una conversación con él y duraba treinta segundos", ha dicho.

"Sabes las circunstancias en las que estaba este fin de semana. Estaba muy ocupado. A mí también me han dicho cosas que no me cuadran de ti, lo que pasa es que lo he dejado pasar", ha respondido él. "Yo sabes perfectamente que me caes genial y efectivamente cuando salimos me dijiste que no te escriba. A mí me habla Stefany al cabo de una semana de que vuelvas con tu ex y me dice: ‘tú tranquilo, que ha vuelto con su ex pero en diciembre te va a hablar porque lo va a dejar".

"Yo se lo cuento a Jesús y a Manuel porque me quedo alucinado. Esperé a diciembre y justo en diciembre me hablaste. Qué casualidad que en enero emitían el reality. Igual quieres cierto protagonismo", ha asegurado Diego.

Lola apoya a Diego

"Esto te lo compro si te hubiera dicho de quedar y en la vida te he dicho de quedar. Stefany te diría eso porque sabe que no iba a durar con mi ex", se ha defendido ella. "No me has dicho de quedar porque yo sabiendo eso te hablaba cordialmente, pero no te seguía el rollo", le ha dicho el cántabro.