Simone fue el soltero con el que Lola empezó a sentir que iba a caer en la tentación nada más llegar

Lola decidió no seguir con Simone pasado un tiempo... y el italiano se lo tomó fatal

Lola y Simone se reencuentran en 'El debate de las tentaciones'

Lola fue a 'La isla de las tentaciones 3' dispuesta a resolver sus problemas de confianza con Diego, su pareja desde hacía tres años, pero en Villa Montaña se encontró con Simone, un soltero italiano por el cual comenzó a sentirse muy atraída. Poco a poco, su química fue a más y ambos protagonizaron más de un acercamiento ardiente que enfadó de sobremanera a Diego.

Pero la intensidad de Simone hizo que Lola se sintiese muy "agobiada". Empezó a preocuparse por las imágenes que Diego estaría viendo de ella así que decidió 'romper' con el italiano. Algo que él se lo tomó fatal porque le pilló de imprevisto.

Ahora, Lola y Simone han podido ajustar cuentas al reencontrarse en 'El debate de las tentaciones'.

Lola y Simone se reencuentran... y siguen sin acercar posturas

"La verdad es que empezamos con una conexión muy fuerte y creo que después estaba yendo a más. Yo con ella he sido como soy yo. Es como que de repente no me lo esperaba. Estaba fría conmigo, luego volvía y así", reflexionaba Simone, aún dolido y defendiendo que "Lola iba con un papel".

Por su parte, Lola decidió contestar a las críticas por su "fuga" en la cita donde rompió definitivamente con Simone. "He descubierto muchas cosas que he sentido dentro. Intento cambiar. Estoy creciendo y aprendiendo a ser madura. Me dijeron que 'Hay casos de personas que se van a casar y de repente pegan la espantada y nadie entiende por qué'. Yo en ese momento me estaba sintiendo atacada y para mí estabas haciéndome gestos que me sentía ofendida", le contestaba a Simone.