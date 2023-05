Los rumores de que la andaluza había vuelto con el padre de su hija se escucharon muy fuertes cuando subieron un vídeo dándose un beso

Lucía, sobre si volverá con Isaac en un futuro: “Creo que esta es la definitiva”

El cambio de mentalidad de Lucía: “Yo antes estaba muy cerrada a todo, ahora estoy viendo otro mundo”

Mucho se ha rumoreado sobre la posibilidad de que Lucía Sánchez e Isaac Torres volvieran a ser pareja. Todo empezó por un vídeo que subieron, en el que salían bailando sevillanas y al final se daban un beso. Parecía la confirmación de que los dos exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ habían retomado su relación, pero parece que no.

Lucía ha acudido a ‘Tentaciones After Show’ y aquí ha explicado la actual relación que tiene con Isaac, el padre de su hija. Y no, no son novios.

“Soy soltera, solterísima. Desde que tuve a la niña no me quiero meter en esos jaleos. Yo respeto a toda la familia, como familia de mi hija que es, y nunca voy a hablar mal ni de los problemas familiares”, ha explicado.

El rencor que Lucía sentía por Isaac ya quedó atrás. No ha sido fácil, como ha contado, ha tenido que trabajarlo mucho y la niña también le ha ayudado a superarlo. “Nos llevamos muy bien toda la familia, está todo perfecto con la niña, se portan muy bien con ella, pero no hay pareja, no hay relación”, ha continuado.

¿Volverá Lucía con Isaac?

La gran pregunta ahora es: ¿la relación de pareja de Lucía e Isaac se ha acabado definitivamente y para siempre? La andaluza no se quiere pillar los dedos al responder: “Muchas veces he dicho ya no, porque han pasado cosas muy graves que yo pensaba que no había vuelto atrás. Ahora no ha pasado nada, pero creo que es la definitiva”.

El futuro amoroso de Lucía