Naomi Asensi cuenta toda la verdad de su relación con Borja de ‘La isla de las tentaciones 7’: "Un día de fiesta..."

Naomi Asensi llega a ‘Tentaciones After Show’ , presentado por Asier Montaño y Marta Peñate para mitele plus , y cuenta qué pasó con Borja , concursante de esta séptima edición, después de que él mencionara en su casting que “tuvo algo” con Naomi.

“Con Ana no he sido infiel nunca. Si que es verdad que en otras relaciones que he tenido he sido infiel. Tenía fama de golfo… Con Naomi de ‘La isla’ tuvimos algo, pero nada serio”, escuchamos decir a Borja en el casting.