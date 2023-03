El Ken también tiene miedos, sobre todo que pueda llegar a arrepentirse de lo que está haciendo en Villa Playa: “No por mí, por ti. No por perder mi relación, porque mi relación al fin y al cabo tampoco… Si ella no cambiaba su forma de ser, yo no iba a estar con ella toda la vida. Pro tampoco es plan de hacerle lo que le he hecho”.