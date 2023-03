Manu no soporta el acercamiento de Marina y Miguel de Hoyos, lo que le ha provocado muchas discusiones con la novia de Álex por sus celos. En este avance exclusivo de la web, hemos podido ver la bronca más fuerte entre ellos, que acabó con el soltero haciendo las maletas y despidiéndose de sus compañeros .

“Chicos, ha sido un placer. Yo creo que mi experiencia aquí ha terminado. Yo vine solo por y para Marina, es la chica que me importaba y por la que he sentido aquí en esta casa y he llegado al límite”, les dijo.