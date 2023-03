Inédito | Miguel quiere besar a Lydia: "Ella también quiere hacerlo"

Lydia entró a la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’ totalmente convencida de que iba a volver a casa con Manuel de la mano. Pero el paso de los días y las actitudes de su novio están empezando a crearla muchas dudas. Primero, porque no entendió por qué los chicos habían vetado a Miguel, su soltero favorito, cuando ella no había pasado ningún tipo de límite con él. Después, por el tonteo y el acercamiento que Manuel estaba teniendo con Miriam.

Lydia le contaba a Miguel, a su soltero favorito que si, después de todo, Manuel no quiere irse con ella de ‘La isla de las tentaciones’, no pasaría nada: “Yo no sé si quiero salir con él. A día de hoy, no salgo con él”, dijo, aunque también matizó que todo podía cambiar cuando se vieran y hablaran.

Miguel, a Lydia: "Todo lo que se pueda decir de ti va a ser bueno"

Miguel y Lydia están cada día más cerca y el soltero se ha sincerado con ella mientras compartían un baño de madrugada en el jacuzzi de la casa: "No has hecho nada por lo que te tengas que llevar las manos a la cabeza... Ya me gustaría a mí. Yo me dejo llevar mucho por lo que transmite cada persona, y tú eres bondad. Que luego tengas tu lado de fogosidad y respetes a tú pareja, yo lo entiendo, que te cohibas, pues también lo puedo entender. Todo lo que se pueda decir de ti va a ser bueno", le decía.

Antes de irse a dormir y en una escena marcada por la barrera que Lydia trata de imponer siempre que Miguel trata de acercarse más de lo que ella considera correcto, el soltero le ha pedido un beso. Ella, con una tensión más que palpable, le ha dado un casto beso de buenas noches en la mejilla.

Poco después, Miguel les ha contado a sus compañeros y compañeras lo mucho que le gustaría dar un paso más en su relación con Lydia: "Me encantaría y yo creo que ella también quiere"