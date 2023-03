El tremendo enfado de Lydia con Manuel en su reencuentro en el espejo: “¿Quieres que me vaya sola?”

Los chicos, por unanimidad, deciden que sea Manuel el que se encuentre en el espejo con Lydia

Manuel se muestra muy molesto con la actitud de Lydia en su reencuentro: "Solo me ha echado cosas en cara"

Lydia se derrumbaba en su hoguera más amarga: "Eso no lo había concebido nunca"

Los chicos tienen una gran oportunidad, uno de ellos, puede ver a su novia, según les comunica Sandra Barneda y ellos mismos han tenido que decidir quién de los cinco es quién más necesita ver a su pareja en el ya conocido espejo de 'La isla de las tentaciones'.

Los chicos eligen a Manuel para que vea a Lydia

David, Álex, Alejandro y Adrián lo han tenido claro, todos han coincidido que es Manuel la persona que es la que peor lo está pasando en ese momento y quieren que vea a Lydia. Y él mismo ha asegurado que quería que fuera Alejandro el que viera a Laura. Pero la mayoría ha hablado y Manuel se ha mostrado muy preparado y feliz de ver a su novia.

El reencuentro de Lydia y Manuel

El espejo, en el que descubrirán el reflejo de su pareja en tres minutos, sin poder hablar con palabras, pero si con gestos y con la mirada. Y ahí ha llegado Lydia, acompañado de Sandra Barneda y vestida completamente de blanco, para intentar trasmitir a su novio todo lo que está viendo en esta experiencia y lo que está sintiendo: “Estoy seria porque estoy cabreada, espero que esto sea un toque de atención, si no entiende hoy lo que siento creo que va a ser demasiado tarde cuando le vuelva a ver”.

Y aquí ha llegado el momento, Lydia esperaba al otro lado del espejo a Manuel, que ha corrido por la playa para poder encontrarse con su novia. “¿Qué has hecho? ¿Te has enamorado de ella? ¿Quieres que me vaya sola de aquí?”, pregunta entre gestos y alguna palabra Lydia, mostrando el enfado a su novio, él no entiende nada, lo niega e incluso se arrodilla haciendo el gesto de abrir la caja de un anillo, apuntado que a la que quiere es a ella.

Él intenta que Lydia calma su enfado y que deje de pensar que se puede ir sola del programa si todo continúa así y ambos terminan rotos y entre lágrimas a un lado y al otro del espejo. Cuando Lydia se va asegura que esto le ha hecho entender que Manuel “está enamorado de ella” y Manuel por el contrario explica que no se esperaba esto: “Está muy enfadada conmigo, creo que me he pasado en los acercamientos con Miriam”.

Lydia y Manuel cuentan su encuentro a la llegada a las villas

Lydia llega a su villa y cuenta el encuentro a sus compañeras y a los solteros: “Ha sido horrible, muy intenso, yo no quería llorar, él no entendía nada, pero tenía que mantenerme firme para decir las cosas como eran y lo ha entendido. Ha sido muy complicado, lo he visto mal”.