Inédito | Miguel de Hoyos, muy directo con Marina: "Acabaré con la tensión sexual entre nosotros"

Los celos que siempre han existido entre Marina y Manu han ido de mal en peor, especialmente desde que Miguel de Hoyos llegase convertido en tentador VIP a 'La isla de las tentaciones'.

Antes de tomar la decisión de marcharse, Manu tuvo una conversación sincera con Marina, en la que ella reconocía que le gustaba y que tenía miedo a un posible futuro juntos: "Tengo miedo de que fuera me falles. Evidentemente me gustas y tengo miedo. Te voy a echar de menos aunque no me vaya contigo", le confesaba en la piscina de la villa.

Manu, sobre Miguel de Hoyos: "No aguanto su personalidad. No me gusta"

Ya cuando Marina no podía escucharle, el tentador se despachaba a gusto con su compañero: "No aguanto la personalidad de Miguel, no me gusta", admitía Manu.

Ya sin Manu cerca, el tonteo de Marina y Miguel de Hoyos sigue en aumento. Aunque ella trata de frenarse, lo cierto es que se nota la atracción que existe entre ellos.

"Tarde o temprano acabaré con la tensión sexual entre nosotros", le dice Manu cuando ella se niega a hacerle un masaje. Marina se abre con su tentador y reconoce que las cosas entre ellos podrían haber sido diferentes si hubiese entrado desde el principio.

Miguel sabe que lo que dice Marina es verdad y está seguro de que él es el chico que en realidad le gusta. Por eso, el tentador avisaba: "En 'La isla de las tentaciones' todo puede pasar y todo cambia", sentencia.

Manu abandona Villa Paraíso tras una gran discusión con Marina delante de todos por Miguel de Hoyos

Después de una nueva discusión entre ellos motivado por los celos, Marina aparecía en el cuarto de Manu y el enfrentamiento continuaba, pero él parecía tener las cosas más claras que nunca: “No te ha importado en ningún p*** momento mi dolor. He tragado más que nadie en toda la villa. Yo hago la maleta y me voy”.

Con todo preparado, Manu no esperaba ni un minuto más y salía con todo su equipaje para despedirse de todos: “Ha sido un placer. Mi experiencia aquí ha terminado. Yo vine solo por y para Marina, es la chica por la que he sentido. He llegado a mi límite".

Miguel de Hoyos inicia su conquista y lo da todo