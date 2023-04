Inédito | Álex, dolido con la nueva ilusión de Marina: "Me da pena hasta el otro chaval. Lo hace todo por despecho"

A pocos días de que las parejas de la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' tengan que enfrentarse a la decisión final, muchos ya tienen claro que van a salir del programa sin la persona con la que entraron para poner a prueba su amor.

Álex y Marina llegaron con muchas ganas de demostrarse que lo suyo es para siempre, pero el destino tenía otra cosa preparada para ellos y Álex no tardó en fijarse en Yaiza, una de las solteras de Villa Playa.

Álex no tardaba en caer en la tentación y durante todas estas semanas ha mantenido una relación paralela con Yaiza. Mientras, en Villa Paraíso, Marina se fijaba en Manu, pero sus celos terminaron con su ilusión y con la salida del soltero.

Ahora, parece que Marina está de nuevo ilusionada y el tonteo con Miguel de Hoyos es más que evidente. Aunque hasta el momento ha conseguido controlar su instinto, ha reconocido que todo hubiese cambiado si el soltero hubiese entrado en la villa desde el principio del programa.

Antes de tomar la decisión final, los chicos se han visto las caras con los solteros y todos han vuelto muy preocupados por lo que estaba pasando en la otra villa.

Álex: "No me esperaba encontrarme a una persona como Yaiza. Estoy hecho un lío"

A Álex no le ha gustado que Marina tontease primero con Manu y después con Miguel de Hoyos y cree que lo ha hecho por despecho: "Me da pena hasta el otro chico. Yo pensaba que al menos le gustaba el chaval ese, pero a la vista está que no", se desahogado con Yaiza.

Además, Álex ha recapacitado sobre su paso por 'LIDLT' y no ha ocultado lo mucho que le gusta Yaiza: "Yo vine a la isla para reforzar mi relación y para que Marina confiase en mí, pero no me esperaba encontrarme a una persona como Yaiza y estoy hecho un lío".

Álex no da crédito al ver el acercamiento de Marina con Miguel de Hoyos

Álex comienza la hoguera con una sensación en el estómago que no le gusta nada y es que no sabe que límite más ha podido pasar Marina y así comienza a ver imágenes, en el que su novia continúa teniendo afinidad con Manu, pero comienza a acercarse a Miguel de Hoyos, algo que le llama la atención a su todavía novio: “No sé a qué juega, está con uno y con otro, no me esperaba que fuera así. Y asegura que sabía que esto iba a pasar: "Lo soñé y espero que no porque como se acueste también con él no me presento en la hoguera final”.