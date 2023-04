Miriam: "Me vas a tener fuera, quiero que seas feliz, ya sea conmigo, con tu pareja o solo"

Manuel: "No esperaba para nada sentir algo así aquí porque vine muy enamorado de Lydia..."

Lydia pierde la confianza en Manuel al ver sus imágenes más calientes con Miriam: “Me da asco mi novio”

Manuel y Miriam se confiesan todos sus sentimientos antes de acudir a la última hoguera de 'La isla de las tentaciones'. El novio de Lydia tiene más dudas que nunca y ahora, que está a punto de terminar su experiencia en el paraíso, sabe que va a tomar una decisión fundamental para su futuro.

La confesión de amor de Miriam: "Me vas a tener fuera"

Los irándose a los ojos, compartiendo abrazos y entre caricias en la pierna tienen la conversación más sentimental desde que llegaro a la villa. Miriam no pierde la oportunidad de dejarle claro sus sentimientos a Manuel: "Te quería decir que yo contigo he sido real 100%, te he demostrado todo lo que soy, ojalá nos hubiésemos conocido en otras circunstancias porque hemos conectado en muchos aspectos, con una mirada nos hemos dicho muchas cosas...".

"Pase lo que pase a mí me vas a tener fuera, me alegro muchísimo de haberte conocido... quiero que seas feliz, ya sea conmigo, con tu pareja o solo", le dice Miriam a Manuel mirándolo a los ojos y abriéndole todo su corazón.

Manuel se sincera ante Miriam: "Contigo he tenido sentimientos"

"No esperaba para nada sentir algo así aquí porque vine muy enamorado de Lydia... y el haber estado así contigo me ha generado dudas que necesito resolver", comienza diciendo Manuel mientras no puede mirar a Miriam a la cara.

El participante, bastante nervioso, continúa confesando a Miriam: "Me siento un poco culpable sentirme así porque no estaba en mis planes, sineto que he hecho cosas que le han faltado el respeto a Lydia, a la relación que teníamos, tengo la conciencia intranquila".