Inédito | Lydia sabe que su futuro con Manuel está en el aire: "Espero tener la fortaleza de decirle que no"

Con la decisión final a la vuelta de la esquina, las chicas y chicos de 'La isla de las tentaciones' saben que el futuro con sus parejas pende de un hilo. Aunque ya tienen claro que abandonarán el programa solos o de la mano de otra persona, todavía hay personas que no tienen claro cómo lo harán.

Este es el caso de Lydia y Manuel. Aunque ninguno de los dos ha terminado de caer en la tentación, los comportamientos que Manuel mantiene con Miriam, su tentadora, han cambiado la idea que Lydia tenía de él cuando entraron juntos a 'LIDLT'.

En Villa Paraíso, Naomi se ha mostrado muy orgullosa de su compañera: "Me ha sorprendido mucho el cambio de actitud de Lydia en la última hoguera porque la he visto muy firme y sorprendida con la actitud de su novio", ha analizado.

Lydia , de Manuel: "Hasta que no le vea no podré decidir qué hago"

Lydia le ha dado la razón y ha abierto su corazón ante sus compañeras: "Estoy muy sorprendida porque no esperaba que me pasase esto con mi novio. Vine aquí muy enamorada de él y pensaba que iba a ser él en todo momento. Le veo actuar como con rencor, como rabioso, y eso ha afectado a mi forma de verlo. Hasta que no le vea no podré decidir qué hago".

Marina confía en el criterio de Lydia y sabe que tiene que tener una conversación con Manuel: "Yo creo que sí que estás enamorada de él, pero las actitudes que has visto de él te han ido cambiado la percepción que tienes de él. Pero cuando le veas te vas a morir y vas a necesitar que te explique bien las cosas. Pero también creo que si la explicación que te ha dado no es la correcta, no vas a darle otra oportunidad"