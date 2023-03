Manuel y Miriam acaban en la cama: “Ella estaba mojadita y necesitaba unos calzoncillos míos”

Desde que Miriam llegó a ‘La isla de las tentaciones 6’ como tentadora VIP, Manuel se fijó en ella. Los dos congeniaron muy bien y su tonteo ha llegado a límites que no han gustado nada a Lydia, como le dejó bien claro a su novio cuando se encontraron en el espejo.

Pero después de eso, Manuel no se ha alejado de la soltera, con la que se encuentra muy cómodo. Una noche, después de bañarse en la piscina, se fueron juntos a la habitación del novio de Lydia . Él se fue a cambiar el bañador y ella le hizo una pregunta que le dejó de lo más sorprendido: “¿ Me quieres dejar a mí unos calzoncillos ?”.

Manuel se los dejó y Miriam se los puso. “Mira qué bien me quedan tus calzones”, le dijo, entre risas. “Te quedan mejor que a mí”, respondió él.

Miriam estaba tumbada en la cama de la habitación de Manuel, pero él parecía no querer acercarse. “¿No te sientas conmigo porque me tienes miedo o algo?”, le espetó. Él dijo que quería mantener distancia de seguridad con ella, aunque acabó sentándose. “No quiero hacer nada de lo que me arrepienta”, le explicó.