Tentaciones inéditas | Lydia cuenta cómo se siente a Marina: "Miguel me ha hecho olvidarme y dar un paso adelante"

Marina le dice que desde el principio de empezar en 'La isla de las tentaciones' no daba ni un duro por Miguel, que no pensaba que no le gustaba nada al principio y mira como al final ha conseguido que se olvide un poco de Manuel. "Al principio pensaba que era cero mi prototipo físicamente, no se parecía nada a mi novio, pero le he ido conociendo y me reía mucho y de tanto reírme y de la actitud que tenía me ha hecho olvidarme mucho de las guarradas que he visto en la villa y entonces me ha hecho como dar un paso adelante", le explica Lydia.