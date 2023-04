Disfruta de este y otros vídeos exclusivos de 'La isla de las tentaciones' en 'Tentaciones inéditas'

Lydia y Miriam se conocieron en la hoguera de los solteros

"Miriam ha perdido la ilusión en la relación", se lamenta Manuel

En la última hoguera de 'La isla de las tentaciones 6', las chicas no vieron imágenes de sus novios. En lugar de eso, se encontraron a las solteras favoritas de sus chicos en el encuentro frente al fuego. En el caso de Lydia, protagonizó un tenso cara a cara con Miriam, la tentadora con la que más afinidad ha tenido Manuel.

"Mi sensación y de hecho, lo mismo que tú dijiste, del espejo, que decía que quería irse sola y eso, me lo ha vuelto a decir a mí. Entonces claro, es diferente, obviamente, porque es tu novia, y tú la conoces más y tal. Pero es la sensación que a mí me ha dado. Estaba aludiendo a la relación que tenemos tú y yo sin dar importancia a la que estaba perdiendo contigo", le explicaba Miriam a Manuel. "He salido como preocupada por ti, pensando que le importabas una mierda".

"Yo creo que, en su cabeza, como que yo ya no la quiero", intentaba justificar él. "Ya Manuel, pero si ella se supone que te quiere, y que te tiene un cariño, y que está enamorada de ti pone otro tipo de ti en las preguntas. Ha preguntado si estabas enamorado de ella, le digo que no y le da igual. Porque ha puesto cara de que le daba igual. No me acuerdo qué ha dicho, pero si hubiera sido algo importante me hubiera acordado", aseguraba ella. "Ni me he peleado con ella, ni ella conmigo. Como si te encuentras a una amiga por la calle y estás hablando con ella".

Manuel lo tenía claro: Miriam "había perdido toda la ilusión en la relación".

Así fue el encuentro entre Lydia y Miriam

Lydia y Miriam se vieron por primera vez en la hoguera de los solteros. Lydia le podía hacer tres preguntas a Miriam con las que podría sacar nuevos datos sobre su novio. La tentadora dejo claro que, Manuel no estaría enamorado de Lydia, que tendría ganas de besar a Miriam y que su novio y ella no saldrían juntos de 'La isla de las tentaciones'.

Lydia le cuenta a Marina cómo avanza su relación Manuel

Lydia se ha sincerado con Marina y le ha hablado de Miguel: "Al principio pensaba que era cero mi prototipo físicamente, no se parecía nada a mi novio, pero le he ido conociendo y me reía mucho y de tanto reírme y de la actitud que tenía me ha hecho olvidarme mucho de las guarradas que he visto en la villa y entonces me ha hecho como dar un paso adelante".

Manuel se sincera con Miriam