Avance | El temor de María Aguilar en la primera hoguera de las chicas: “Quiero hasta vomitar”

Pero ella no es la única que se llevará algún que otro disgusto. Ruth, tras ver las imágenes de Niko, se pregunta si lo que siente su novio es “amor verdadero”, mientras que Ana se muestra enfadada tras ver lo que ha hecho el suyo: “Creo que, para ser la primera hoguera, se le está yendo un poquito de madre”.

“Y yo sufriendo, pensando que era mala novia. Yo me martirizo pensando que soy mala novia y no lo soy o, por lo menos, no soy mala persona”, apunta Marieta, tras en la primera hoguera de la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’.