Las alarmas de ‘Villa Playa’ están a punto de estallar y el motivo no es otro que la fuerte atracción que existe entre dos de los habitantes de ‘Villa Montaña’, Marieta y Sergio, quienes, en tan solo unos días de convivencia, ya han dado algún paso que otro en su relación.

El soltero y la novia de Álex ya se han dejado llevar y han protagonizado un beso muy pasional en la que es su casa en República Dominicana. Un acercamiento que, previsiblemente, no le va a gustar nada al novio de la joven.

El beso encendió una de las luces más temidas de ‘Villa Playa’, pero esa no fue la única consecuencia. Tras su apasionado momento, los dos protagonistas tuvieron una intensa conversación en la que surgieron varias preguntas.

La primera fue formulada por Marieta, que no dudó en preguntar a su tentador si se arrepentía de haberla besado, a lo que él dio una respuesta desconcertante: “No, pero no quiero que te duela la cabeza conmigo” , decía él.

La joven, por su parte, le ayudaba a terminar la frase: “Te da miedo que yo me arrepienta”, a lo que él asentía. “Quiero que todo lo que pienses de mí sea bonito”, aseguraba Sergio, mientras Marieta apuntaba: “Hasta ahora, todo lo que me has dado tú es bonito”.