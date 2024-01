Del "no voy a ir de digna" de Marieta a la confesión de María: todo lo que no se vio antes de las hogueras

María confiesa a Ruth qué es lo que le dijo David antes de entrar a la villa: "Te vas a poner celosa..."

La hoguera de las 'La isla de las tentaciones' dejó las primeras lágrimas y reacciones después de ver las imágenes que le llevaba Sandra Barneda a los participantes. Sin embargo, lo que no se vio fueron los instantes previos, unos momentos donde muchos confesaron lo que realmente piensan.

La preocupación de todos los chicos:

Los chicos decidieron sentarse todos unidos junto a las tentadoras para relajarse y liberar nervios antes de su primera hoguera. David, bastante preocupado, no podía esconder sus nervios: "Si no veo imágenes esta noche, me da algo. ¡Es que no hemos visto nada! Quiero tener alguna información, no tengo idea de lo que está haciendo, igual está mal que se ha pasado el límite rojo".

Por otro lado, Álex no sabía todo lo que le iba a venir sobre Marieta y sus besos con Sergio... pero ya empezaba a marcar sus propias líneas y miedos: "Si veo algunas imágenes como las mías, me jodería un montón y me enfadaría... aunque yo voy a seguir igual". Borja no puede esconder estar preocupado y confiesa: "Si la veo durminendo me va a joder mucho, pero si veo sexo o beso... c'est fini".

Marieta y María se sinceran en al villa:

Mientras reinaba la calma en la villa, sus compañeras decidieron preguntar a Marieta qué expectativas tenía antes de ir a su primera hoguera y, sobre todo, cómo la iba a vivir. La protagonista, más sincera que nunca, les dice: "Puede ser que haya sido él el de la alarma roja y no sé cómo voy a reaccionar...".

Sin embargo, Marieta quiere dejar claro su pensamiento: "Yo sé que la he cagado y no puedo ser hipócrita, no voy a ir de digna... pero también hay que ponerse en la situación y verlo, que es otra". Por otro lado, la chica confiesa que "me gustaría que no siguiera con Gabriela, que se hubies fijado en otra chica y que si hace algo, que sea real".

María no pasó los momentos previos a la hoguera tan tranquila como Marieta. La pareja de David confesaba a Ruth que "ahora estoy mejor", aunque llevaba toda la tarde nerviosa y anguistiada sólo con saber que era el día de la gran hoguera.