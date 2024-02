Inédito | Adrián toma una decisión que cambia su rumbo en 'La isla de las tentaciones': “La tendré para que me escuche de vez en cuando y ya está”

Además, le explicaba que ha visto algo de él que le ha encantado, su lado más divertido. Es más, cree que esto es lo que pudo enamorar a su chica, Mariona. Él le respondía que fue su chica quien le ayudó a abrirse, ella se daba cuenta de que le brillaban los ojos y él se rompía. Eva no lo dudaba y abrazaba a Adrián: “Ven aquí, que yo sé que esto es difícil, apóyate en mí”.

Pero parece que Adrián ha cambiado de opinión. Tras una cita en la que ha estado “súper a gusto”, cree que Mónica “tiene mucho partido” y “hay que sacarlo”. Es más, está decidido a relegar a Eva: “La tendré como para que me escuche de vez en cuando y ya está”.

Alguien le decía que en realidad Eva busca “atosigar” y David confesaba: “Yo la calé desde el principio, te lo íbamos a decir, ha sido falsilla”. Pero Adrián lo entiende: “Es mejor que lo viese yo. No me cae mal y me ha escuchado, yo entré muy rayado”.