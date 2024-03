Avance | Descubrimos si María y David y Ruth y Niko siguen juntos ocho meses después tras salir de la isla

María se enfrenta a Zaira en el reencuentro de la isla seis meses después: "En mi relación permito lo que yo quiera permitir"

Niko le confiesa a Sandra Barneda que no estuvo a gusto en la isla: "Al principio no me sentía muy cómodo"

Ruth rompe su silencio y aclara por qué ha sido tan dura con Niko en la isla: "La gente no me ha entendido"

María y David lograron superar, a pesar de todos los altibajos, la lucha contra la tentación y salieron juntos de la isla de las tentaciones. Ocho meses después se reencuentran para contar si siguen siendo pareja. "Nunca en la vida pensé que iba a vivir lo que viví en la isla", aclara María junto a David.

Sandra Barneda y ella hablan sobre la actitud que tuvo David en la isla. "Pasarlo bien no es nada malo, él lo ha hecho, pero no lo he hecho yo", explica María. La presentadora le recuerda a María que hubo un episodio con distintas versiones de lo que sucedió con David: "¿Escondisteis algo Zaira y tú de lo que pasó?", le pregunta Sandra a David.

En ese momento, Zaira entra en la sala y le deja claro a María unas cuantas cosas: "Yo vería eso y no lo vería bien, ahora si ella lo quiere aceptar". María defiende su relación con David: "Yo he perdonado lo que yo he querido perdonar porque en mi relación permito lo que yo quiera permitir", zanja María.

El esperado reencuentro de Ruth y Niko seis meses después

Llega el momento de que Ruth y Niko se reencuentren ocho meses después de salir de la isla. Ellos se conocieron a través de las redes sociales y, aunque en el programa tuvieron momentos difíciles, consiguieron irse juntos. Ahora es el momento de saber si continúan juntos o han roto.

Ambos entran felices y sonrientes para saludar a Sandra Barneda y lo primero que les pregunta la presentadora es si las cabezas les traicionaron durante la estancia en la isla. "Al principio no me sentía muy cómodo", confiesa Niko. Luego Ruth sigue explicando lo que les sucedió: "Te pones a hablar de una cosa, de la otra, hay enfados y por qué esto no me lo dijiste...", explica Ruth.