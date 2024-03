“Me dejé llevar muchísimo por las imágenes y me dejé llevar por la opinión de los solteros y las de mis compañeras. Entré en un bucle que no era sano ni para mí, ni para mi pareja” , apuntaba en el programa de Sandra Barneda.

“La gente no me ha entendido, ni siquiera entiendo yo algunas reacciones mías. Hay que estar, vivirlo y ponerse en los zapatos de cada uno. Es muy fácil comentar del sentimiento y del daño ajeno. Conmigo se han pasado un poquito”, añadía.

