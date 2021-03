Lucía: "Cuando llegué a España, no podía dormir porque se me venía Isaac todo el rato a la mente"

Marina recibió un mensaje de Lucía: "Mi amiga me estaba diciendo que le gustaba el chico con el que yo estaba. Me quedé 'en shock"

Marina: "Yo me desplomé. No me daban la cara. Ella no me contestaba y él tampoco"