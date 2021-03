Fiama brota contra Nagore en 'El debate de las tentaciones': "¡Siempre te metes con las mismas personas!"

"La verdad es que todo lo que defendí en el reencuentro me he dado cuenta que es mentira. Lucía contó que Manuel le había dicho que se iba conmigo en Madrid. Él aseguro que había sido en República Dominicana y no, a mí me había dicho que se lo había dicho en Madrid. No me gustó que mientras me decía una cosa a mí a Stefany le decía otra. Le pregunté a Manuel si es verdad que me estaba poniendo a parir y me dijo que no. Si me hubiese dicho que sí, en la vida me hubiera liado con él", ha empezado contando la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "El primer día le dice a Stefany que yo no tenía nada que hacer, y a mí me dijo lo mismo".