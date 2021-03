Lucía y Marina forjaron una gran amistad conviviendo en 'La isla de las tentaciones 3'

Marina ha mantenido estos meses una relación con Isaac, el soltero que conoció en el reality

Marina, "engañada y traicionada" por Isaac y Lucía

¡Marina y Lucía han dinamitado 'El debate de las tentaciones'! Durante toda la noche, Sandra Barneda anunciaba que se iba a descubrir un auténtico 'bombazo' que supondría un antes y un después en lo que hemos visto sobre 'La isla de las tentaciones 3'. No era para menos: ¡Isaac y Lucía se han besado! Toda una traición que para Marina está siendo muy difícil de soportar. En el programa, han sido las protagonistas de este triángulo amoroso las que han contado qué es lo que ha pasado.

Era Manuel quien amenazaba a Lucía en su reencuentro en el plató con contar una información sobre ella donde se le iba a "quitar la careta". Pero la gaditana no quería que nadie hablase de su vida privada sino lo hacía ella. Así que antes de que su exnovio lo contase, Lucía revelaba que ella e Isaac habían intimado.

"Yo en esa isla es verdad que hice una amistad muy bonita con Isaac. Es una persona que con mirarme sabía lo que sentía y que se tenía que acercar a darme una caricia o a decirme algo. Ahí no miraba más allá de lo que me estaba haciendo Manuel (...) Cuando llego a España, desde la primera noche, no puedo dormir y no me acuerdo de Manuel. Se me viene todo el rato Isaac a la mente", revelaba Lucía al comienzo de su discurso. Los colaboradores enmudecieron ante el relato.

"Me di cuenta de que me gustaba. Yo llevo aguantándome ocho meses sentimientos, no calentones. Esa es la diferencia", le decía enfadada a Manuel. Lucía explicaba entonces que finalmente había decidido confesar sus sentimientos a Marina.

"Se lo digo a Marina y perdemos la relación por ambas partes (...) Le digo que cuando no le veo se me pasa un poco pero que cuando quedamos siento cosas y no se me va de la cabeza. Marina me dijo que no pasaba nada y que lo sabía desde el primer momento pero no me había dicho nada", continuó Lucía. Y es que es cierto que ya en Villa Montaña habíamos visto unas imágenes de Lucía e Isaac un tanto 'sospechosas', que ella siempre justificó como reflejo de una bonita amistad.

A partir de ahí, Lucía supo que Marina e Isaac "lo dejaron por algo". Isaac volvió a Madrid y como ella también estaba quedaron. "¿Os habéis liado?", preguntaba Nagore Robles ansiosa. "Nos hemos dado un par de besos", afirmó Lucía. "¿Pero habéis pasado a mayores?", se cuestionaba Terelu Campos. "Yo no tengo que contar esas cosas aquí", contestaba ella sin confirmar ni desmentir.

Tras este 'bombazo', Sandra Barneda conectaba con Marina. Estaba presente en los estudios de Mediaset España y los colaboradores reaccionaban impresionados porque no lo sabían. La sevillana, visiblemente molesta, anunciaba que el resto de la noche iba a ser de máxima tensión: "Yo estoy todavía flipándolo. Me lo dicen y sigo sin creérmelo. Estoy deseando echármela a la cara porque no ha tenido dos pares de decírmelo así. Ella me lo dijo a los seis meses y esto viene de antes. Ella lo sabe".

Marina: "Estoy destrozada, me siento traicionada por él y por ella, que era mi amiga"

Marina irrumpía después en el plató, donde se podía cortar la tensión con un cuchillo. La participante de 'La isla de las tentaciones 3' confesaba estar "destrozada" y sentirse "traicionada y engañada" por Lucía e Isaac.

Marina desveló que se había ido a vivir con Isaac a Barcelona porque estaban tan a gusto que la distancia no se les hacía nada llevadera. Un día, recibió un mensaje de Lucía. "Que me tenía que contar algo. Que se sentía muy mal por ella misma. Era que estaba sintiendo por Isaac. Que llegaba a Cádiz y ella solamente pensaba en Isaac. Yo la entendí. Le dije que me parecía valiente que me lo dijera, pero que entendiese que yo me quedase 'en shock'. Mi amiga me está diciendo que le gusta el chico con el que yo estoy", explicaba.

A pesar de eso, Marina e Isaac decidieron darle normalidad al asunto. No obstante, Marina reconocía que en 'La isla de las tentaciones' ya se había dado cuenta del 'feeling' que tenían, aunque no pensaba que fuera tan extremo.

Pasadas las semanas, la actitud de Isaac cambió, según Marina. Él le pidió un tiempo porque "se notaba frío" con ella, pero Marina no le dio opción así que le dijo que cada uno siguiese su camino. Él se tenía que ir a Madrid por un compromiso de trabajo. La andaluza entonces se enteró de algo que la dejó descolocada.

"Se va a Madrid y me entero por una persona de confianza que Lucía ha reservado una habitación con él para pasar la noche. Yo me quedé loca. Yo sin dar más rodeos le pregunté a Lucía. Me dice que qué decía. Simplemente que quería una habitación y que podía ir él si quería porque había hecho planes con él y con Simone, que también iba", desvelaba. Simone, presente en el plató, confirmaba entonces que había sido así.

Pero aún con eso, a Marina le parecía que la actitud de Lucía denotaba que estaba "buscando algo". Además, se sumó otra información: "Yo estoy en Sevilla destrozada y me llega que Isaac se ha liado con Bela. Yo flipé y ahí es cuando hablo a Lucía y le digo que tenía que hablar con alguien para desahogarme".

Para su sorpresa, Lucía le dijo que si las cosas con Isaac no habían podido ser que qué se le iba a hacer. Y lejos de contarle lo que había pasado entre ella y él, no lo hizo. "Había pasado lo de Bela y ya ahí había pasado lo mío. Yo no sabía cómo decírselo", justificaba Lucía.

Marina se enteró entonces de que Isaac no había regresado a Barcelona, sino que se había marchado a Cádiz. "Lo llamo y le pregunto qué hace ahí. Que qué estaba pasando con Lucía. Pasan unos segundos y me cuelga el teléfono", revelaba Marina.

Yo me desplomé. No me daban la cara. Ella no me contestaba y él tampoco (Marina)

Marina añadía que solo había encontrado más silencio después: "Yo me desplomé. No me daban la cara. Ella no me contestaba y él tampoco". Finalmente, Marina se enteraba de la traición no por los protagonistas, sino por la defensora de Lucía en los debates. Ella, con los ojos vidriosos, reaccionaba: "No tengo vergüenza. Me da vergüenza. No me siento bien ni orgullosa".

Los colaboradores apenas respiraban con todo lo que estaban escuchando. Además de hacer preguntas, Manuel también daba las informaciones que él tenía sobre el acercamiento de Lucía. Por otra parte, mucho no comprendían cómo Lucía había abordado este asunto. "Todo lo que defendiste en la isla, entiende que se cae un poco. Pedías explicaciones a Lola y luego en esto no las das tú", apuntaba Sandra Barneda.

"Yo creo que estás pillada", señalaba Nagore a Lucía. Aunque ella evitaba decirlo abiertamente, respondía que "si no, no lo hubiera hecho".

Marina: "Isaac me ha dicho que cuando estaba con Lucía pensaba en mí"

Pero la historia no ha terminado ahí. Isaac se habría presentado antes de 'El debate de las tentaciones' en la habitación del hotel de Marina para hablar con ella. "Hemos hablado y a mí incluso me da pena por ella. Yo sé que ella se está enchochando y él te puedo asegurar que no. La conversación que he tenido con él esta tarde me ha dejado claro que no. Le notaba arrepentido", soltaba Marina.

"Me dijo que estando con ella pensaba en mí", añadía. Lucía sabía que iban a hablar, pero no que le diría esas palabras. Por eso se quedaba sorprendida. "Si eso es verdad me parece raro. Para que juega de un lado y otro. A mí me dice que está a gusto", reaccionaba con la voz un poco quebrada.