Melyssa se harta de Tom tras la confesión de una soltera: “Me lie con él cuando estaba conociéndote”

Melyssa empezaba la aventura un poco desconfiada pero cuando llegó el momento de las presentaciones de las solteras se llevó un chasco que a punto estuvo de terminar la relación con su pareja, y eso que todavía no había empezado la convivencia en ‘La isla de las tentaciones 2’ .

Tanto fue la insistencia que Sandra Barneda quiso conocer lo que había pasado entre los dos. Como era de esperar, la versión de Tom no coincidía con la de Liseth, la soltera . Mientras él argumentaba que se habían conocido una noche en una discoteca de Madrid, ella aseguraba que fueron dos veces y que en una de ellas se liaron. “la segunda vez que nos vimos, nos besamos , era la época que tú estabas conociendo a Melyssa en el trono de ‘MyHyV”, contaba la soltera.

Entre tanta confusión, Melyssa estallaba contra su novio sin poder contener la lágrimas . “Me hubiese gustado que se hubiese defendido de otra manera, yo en su lugar me hubiese puesto hasta de rodillas para decir que era mentira”, comentaba ella ante las cámaras y llorando a lágrima viva. “No sé si creer las palabras de ella o lo que dice él”, admitía.

Polémica en la entrega de collares

Pero lejos de finiquitarse ahí, la polémica continuó durante la entrega de collares. Melyssa se llevó tres collares y los solteros no perdieron oportunidad para arremeter contra Tom. “Te prometo que vamos a hacerte sentir como en casa, y no llores más que me estas partiendo el corazón”, le decía Kevin mientras le colocaba el collar de favorita. “Tienes que ser consciente de lo que tienes a tu lado”, le reprochaba directamente el soltero mientras abandonaba su puesto.