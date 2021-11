Josué no negó desde que comenzó 'La isla de las tentaciones 4' que Diriany reúne todos los requisitos para caer en la tentación. No obstante, el participante también afirmaba que quería ponerse al límite pero sin faltar a Zoe, de quien asegura estar enamorado. No obstante, en Villa Playa no ha podido ocultar la atracción que siente por la soltera.