Zoe y Josué tienen una pelea y un cruce de reproches tras la aparición de Diriany en sus vidas

Diriany está dispuesta a conquistar a Josué: "Le voy a gustar, lo sé"

La soltera tiene un encontronazo con Zoe nada más conocerse

'La isla de las tentaciones 4' ha comenzado y con ello la batalla entre corazón y tentación. Las parejas participantes ya han conocido a los solteros y solteras con los que convivirán en Villa Playa y Villa Paraíso mientras ponen a prueba la fortaleza de sus relaciones. Entre ellos, muchos han puesto nerviosos a más de uno. Como es el caso de Diriany, una soltera de 27 años que se define como "una mezcla de Angelina Jolie y Rihanna".

Tras su presentación, Rosario comentaba que no era el prototipo de su novio Álvaro cuando Diriany se giró y dejó claras sus intenciones: "Pues ya te digo yo que a ese le voy a gustar. Al del pelito azul", dijo refiriéndose a Josué. Zoe contestó rápido que lo iba a tener complicado, pero lo cierto es que su pareja no se cortó en decir posteriormente que la soltera tenía razón y que había logrado llamarle la atención.

La tensión fue en aumento entre las chicas. "No me ha gustado la actitud con la que ha venido. La gente que viene tan a saco no me gusta", explicó Zoe. "He dicho la verdad: que vengo a por él y que sé que le voy a gustar", replicó Diriany.

Por tanto, no era de extrañar que la soltera le pusiese el collar a Josué como símbolo de que era quien más le había gustado de los chicos. Pero sí que fue llamativa la reacción de Zoe, que se levantó inmediatamente a quitarle el collar a su novio. Josué le afeó el gesto y empezaron a discutir.

"No me da la gana que tengas las citas con chicas maleducadas", se quejó la participante. "Estamos aquí en parte por tu desconfianza y tus celos. Aquí no voy a hacer lo que tú quieras", contestó Josué.

Para colmo de Zoe, al día siguiente su novio finalmente le dio la cita a la soltera que tanto le había sacado de quicio. "Lo tengo claro. Me encanta el riesgo y quiero demostrarme que soy capaz de resistir la tentación. Pero también quiero demostrar a Zoe que no tiene motivos para desconfiar. Hay una chica que cumple estos dos requisitos: Diriany", explicó.

A Zoe no le quedó otra que aceptarlo. "Solamente espero que lo maleducada que fue conmigo no lo sea con él. Que me lo cuides. Te lo vas a pasar genial con él y te puedes ilusionar pero dudo mucho que sus sentimientos cambien", le dijo después a la soltera.

El acercamiento de Josué y Zoe

Pero tal vez Zoe sí que tiene motivos para preocuparse. Lo que la participante aún no ha visto es cómo fue la primera noche de su novio con la soltera. Josué le llegó a decir a Diriany que si hubiese ido a pretenderle a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', tal vez su historia con Zoe hubiera sido diferente.

Diriany, la "mezcla de Angelina Jolie y Rihanna" de 'La isla de las tentaciones'

Sin duda Diriany no ha pasado desapercibida. Con 27 años y de Madrid, la soltera acumula más de 130.000 seguidores en Instagram, red social que utiliza para dedicarse a ser 'influencer'. Diriany comparte momentos personales con publicidades de lugares, productos o restaurantes.

