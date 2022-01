Zoe se mofa de Diriany porque las dos llevan el mismo vestido en la hoguera de solteros: “Lo que pides por Internet y lo que te llega”

Josué no estaba seguro de a quien se iba a enfrentar porque no había visto complicidad entre Zoe y los solteros. El tentador elegido fue Simone, que le espetó al extronista que Zoe había sido la única de las chicas que no había disfrutado de la experiencia porque no confiaba en su novio, y eso le había hecho pasarlo muy mal.