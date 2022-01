Simone acabó contándole a Josué que "Zoe no ha disfrutado nada de la experiencia" e incluso le dio algunos consejos sobre su relación. "Creo que desconfía mucho de ti y un amor sin confianza no puede llegar a ningún punto. Tampoco una chica puede ser tan dependiente de su novio", le soltó. Josué no pudo más que darle la razón.