Zoe quiere poner a prueba a Josué: "Quiero que me demuestre que puedo confiar en él"

No obstante, Zoe tiene mucho miedo de que Josué le falle. "Quiero que me demuestre que puedo confiar en él", confiesa. "Me da terror perderlo. No entra en mis planes", llegó a decir entre lágrimas. De todo ello es muy consciente Josué que, aunque ha estado toda su vida "soltero" y siendo "ligoncete", ahora aprecia la estabilidad que ha conseguido con Zoe.