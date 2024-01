Melody participa embarazada en 'La mejor generación': "Estoy cumpliendo un sueño"

La cantante ha agradecido mucho las palabras de la presentadora y ha desvelado algo: "Para mí es un placer estar aquí, siempre he tenido el sueño de que el día que fuese a ser mamá yo quería cantar en un programa de televisión y, fíjate con las cosas de la vida que se me ha cumplido, así que me voy a portar bien, vamos a hacerlo bien y listo". "Qué bien, cuánto nos vamos a emocionar con los dos, estoy convencida", reaccionaba Lara Álvarez a sus palabras.