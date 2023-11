El director general de FEDEA: "Condonar la deuda da el mensaje a las comunidades de que pueden gastar más de lo que tienen"

El director general de FEDEA comienza la entrevista hablando la estimación de realización de la condonación a las comunidades autónomas: "No sabemos lo que va a pagar, el gobierno no ha dicho que vaya a hacerlo así”. “La condonación será bastante dinero, esto envía un mensaje que no es bueno a las comunidades autónomas y que confirma que pueden gastar más de lo que tienen porque saben que en algún momento se les va a rescatar desde el gobierno central”, detalla Ángel de la Fuente.