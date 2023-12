Oriol Junqueras, sobre la negociación con el PSOE: "Ellos quieren mantener unido el territorio español y nosotros hacer un referéndum"

Tras escuchar a los presidentes autonómicos: "Estamos de acuerdo, pedimos que haya la misma financiación per cápita por ciudadano"

Oriol Junqueras, muy claro: "Esquerra negocia en el extranjero y en todos los sitios desde hace tiempo"

"Nadie debería estar condenado por algo que no está en el código penal", sobre su ingreso a prisión o el señalamiento a Puigdemont

Oriol Junqueras, potavoz de Esquerra Republicana, comparece en el plató de 'La mirada crítica' para analizar todos los detalles de la situación política y responder las preguntas de Ana Terradillos sobre Cataluña.

Sobre el PSOE y las negociaciones:

En cuanto a la negociación con el partido que lidera Pedro Sánchez, sentencia: "Estamos en un punto siempre complejo, en los medios de comunicación a cualquier acuerdo se le llama 'cesión' y en Cataluña se dice que nosotros somos los que renunciamos...".

"Tenemos objetivos distintos, ellos tienen el objetivo de mantener unido el territorio español y nosotros el de hacer un referéndum", sentencia de forma clara ante Terradillos. Tras esto, Oriol Junqueras apunta: "Es bueno que al menos intentemos ponernos de acuerdo".

"No queremos ni podemos renunciar al ejercico democrático como el derecho al voto, encontraremos lo mejores caminos para poder a votar... pedir un referéndum no es un delito porque no está en el código penal, en España te condenan cuando no está", comenta Junqueras.

La importancia de la economía catalana: "Aportamos 22.000 millones que no reaparecen..."

Uno de los puntos que más destaca Oriol Junqueras es la cuestión de la financianción: "Nosotros aportamos cada año 22.000 millones de euros que no reaparecen en la economía catalana por ninguna vía. Esto lastra nuestro crecimiento y hace difícil que podamos aplicar todas las políticas de salud y otros ámbitos que querríamos aplicar".

Tras esto, el político catalán escucha a presidentes autonómicos reclamando el mismo reparto económico por comunidades y éste sentencia: "En eso estamos de acuerdo, pedimos que haya la misma financiación per cápita por ciudadano. Todos los ciudadans deberían recibir lo mismo, estamos lejísimos. Lo uqe los ciudadanos merecen y necesitan ha habido un endedamiento debido a esta financiancion tan injusto.

Ana Terradillos, por otro lado, pregunta al político catalán si Esquerra ha negociado previamente con instituciones internacionales Y Junqueras contesta: "Sí, nosotros hemos negociado siempre con todo el mundo y con quien ha querido negociar. Esquerra negocia en el extranjero y en todos los sitios desde hace tiempo".

Junqueras, sobre Puigdemont: "Es poco relevante si me fio mucho o poco de él, compartimos objetivos"

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista es cuando Ana Terradillos pregunta a Junqueras por su relación con Puigdemont. "Nosotros nos ponemos a disposición de llegar a los mejores acuerdos posibles y con las personas posibles para mejorar la vida de la gente", dice Junqueras.

Sin embargo, ante la insisitencia de Terradillos sobre si se fía de Puignemont, Oriol contesta: "Nosotros nos fiamos de la sociedad catalana, los catalanes serán los que decidan... yo me fío de quien corresponda, es poco relevante si me fio poco o mucho, compartimos objetivos muy importantes. Con Pedro Sánchez es más de lo mismo, pero en este caso no compartimos objetivos"