Feijóo, tras enviar su propuesta de reunión a Pedro Sánchez: "Llevo 10 días esperando por respeto, veremos qué me responde"

"Que me diga Asuntos que quiere tratar conmigo, para que no me tenga usted que informar de los asuntos que voy a tratar con él, pues le he mandado una propuesta de orden del día, veremos a ver lo que me contesta", sentencia de forma seria el líder 'popular'. . Por otro lado, Santiago Abascal también reacciona a la reunión del PP con el equipo de gobierno: "Es un gran error de Feijóo, que acabará pactando el CGPJ como se ha repartido en este parlamento la presidencia y las comisiones del PSOE".