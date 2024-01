Salvador Casado se pronuncia sobre la idea de la autobaja en los empleos: "Es una idea antigua, está encima de la mesa porparte de las sociedades científicas desde hace mucho tiempo". Una medida que, según el médico, "intenta apoyar al sistema sanitario que colapsa todos los años en estas fechas, esto no es nuevo. El sistema santiario, desde antes del covid, colapsa siempre porque no se da abasto y no hay capacidad".