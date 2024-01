Borja Sémper, portavoz del PP, tras las polémicas declaraciones de Otegi sobre ETA: "No me sorprende. Es un canalla moral"

Borja Sémper, portavoz del PP, fue amenazado por ETA y ha respondido en 'La mirada crítica' lo que le parecen las últimas declaraciones de Otegi asegurando que el Estado prefería que ETA siguiese asesinando: "Precisamente como tengo algo de experiencia, a mí Otegi no me sorprende. Es un canalla moral y lo digo con absoluta rotundidad. El problema no es que Otegi siga siendo el que siempre ha sido y haga este tipo de reflexiones, el problema es que en la España y la política actual esta especie de blanqueamiento obsesivo de Otegi es que está respaldado por el Gobierno" ,ha comenzado.