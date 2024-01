Macarena Olona, sobre el futuro de Vox: "Va a haber más salidas abruptas. Rocío Monasterio supone un obstáculo para el partido"

Olona ha sido muy clara al hablar de Vox y ha señalado a Rocío Monasterio como una de las personas que podría dejar el partido próximamente: "Claro que va a haber más salidas abruptas en Vox y más pronto que tarde. No puedo anticiparte quién va a salir hasta que no se produzca, pero te puedo anticipar que todo aquel que suponga un obstáculo para la deriva de Vox, que yo he definido como una podemización, va a salir del proyecto porque la verdad solo tiene un camino. Voy más allá y os digo que a quien yo miro atentamente es a Rocío Monasterio, porque en la actualidad es el único cabo suelto que Vox tiene dentro", ha asegurado.