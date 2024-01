La respuesta de Yolanda Díaz al ser preguntada por Irene Montero: "¿Le ofreció la embajada de Chile para que se fuera y no diera problemas?"

Ante la insistencia de la presentadora por conocer su opinión, Yolanda Díaz añade: "Creo que debo ser respetuosa con el PSOE y con el señor Page . Lo saben, incluso cuando me critican. Si el señor Page o PSOE hacen una propuesta, yo opinaré".

Uno de los momentos más llamativos fue cuando Ana Terradillos le hace una pregunta muy directa a Yolanda Díaz: "Vicepresidenta, ¿ usted ofreció a Irene Montero la embajada de Chile para que se fuese fuera y no diera problemas?".

La entrevistada, al escuchar la pregunta, reacciona seriamente: "Sobre especulaciones no voy a entrar, pero si quiero aprovechar para mostrar todo mi respeto al cuerpo diplomatico del país". Ana Terradillos, al escuchar la respuesta, insiste: "¿Es mentira entonces?".

Yolanda Díaz continúa desarrollando su respuesta al decir: "Fíjese, estos días viajo a México, es un cuerpo de alto rango, en una situación de crisis geopolítica brutal están dando lo mejor de sí mismos... hablamos de un cuerpo diplomático muy importante y en especulaciones tampoco me van a encontrar".

Ana Terradillos, al ver que no recibía una respuesta concreta, continúa: "Pero dígame, ¿es verdad o es mentira?". Yolanda Díaz, con el tono cada vez más serio, contesta: "Le estoy contestando ya, de verdad. Ni especulaciones y respeto al cuerpo diplomático de este país". La presentadora quiere zanjar este apartado diciendo "no ofreció entonces a Irene Montero el cuerpo diplomático..." y, antes de que acabara la frase, la vicepresidenta cierra el asunto con contundencia: "Creo que le he contestado".