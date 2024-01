Yolanda Díaz critica las negociaciones entre PSOE y Junts: "No nos han gustado, hay límites y es mejorable"

La vicepresidenta empieza explicando directivos administración: "Es verdad que el acuerdo con el salario mínimo ha sido bipartito, ha habido dialogo social, la patronal ha negociado y luego no quiso firmar". "Lo importante es que la patronal y los sindicatos no se levantan, vamos a intentar llegar a un acuerdo", sentencia.

"El señor Garamendi se equivocó, él debe defender los intereses de las empresas y no hacer política partidaria. Insisto él representa a los empresarios del país", comenta Yolanda Díaz. Por otro lado, sobre "meter mano" a los sueldos de los directivos de consejos de adminsitración, responde: "Esto no lo he propuesto, he hecho una reflexión sobre la distancia que hay entre los salarios de los trabajadores y los grandes dirigentes del IBEX 35, son datos públicos, hay una distancia de 34 veces".